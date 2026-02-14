Gaziosmanpaşa\'da teke böceği ile mücadele kapsamında yeşil dönüşüm

Gaziosmanpaşa Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden teke böceğine karşı ilçe genelinde kapsamlı bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Parklar, bahçeler ve yol kenarlarında yapılan uygulamalar çerçevesinde, tespit aşamasının ardından hasta ağaçlar kontrollü şekilde bertaraf edildikten sonra yeni ağaçlar dikiliyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de çalışmaları yakından takip ederek sahada inceleme gerçekleştiriyor.

Anoplophora chinensis olarak da bilinen ve Avrupa'nın farklı ülkelerini istila etmeye başlayan teke böceği, Türkiye'de de çeşitli bölgelerde yayılım gösteriyor. Ağaçların kök ve gövde kısımlarına zarar vererek kurumalarına yol açan zararlı tür, insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturuyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi de bu kapsamda, zararlı türlerin artışını engellemek ve yeşil alanları korumak amacıyla planlı bir mücadele programı yürütüyor.

İlçe genelinde yeşil dokunun güçlendirilmesi amaçlanıyor

Dünyanın farklı bölgelerinde ciddi zarara neden olan teke böceğiyle mücadelede Gaziosmanpaşa'da kapsamlı çalışmalar uygulanıyor. Belediye ekipleri tarafından yapılan saha taramalarıyla zarar gören ağaçlar tespit edilerek insan ve çevre sağlığı için risk oluşturmaması için bertaraf ediliyor. Bununla birlikte bölgenin iklim şartlarına uygun ve dirençli türler seçilerek bu ağaçların dikimleri gerçekleştiriliyor. Böylece hem mevcut risk ortadan kaldırılıyor hem de ilçenin yeşil dokusunun daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

"İlkbahar döneminden itibaren ilçemiz çiçek kokularıyla tazelenecek"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Gaziosmanpaşa'da teke böceği ile mücadele kapsamında ilk olarak tespitlerimizi yaptık. Yaklaşık Bin 500 ağacımızın teke böceğinin istilası altında olduğunu ve ne yazık ki artık yaşamadığını gözlemledik. Bu durumun sağlık sorununa yol açmaması ve teke böceğinin vatandaşlarımızı rahatsız etmemesi için ağaçlarımızı kontrollü şekilde bertaraf ederek yerlerine yenilerini dikiyoruz. Çalışmalarımız sırasında, ağaç sayımızda herhangi bir eksiltme yapmadan hasta ağaçlarımızın telafilerini hızlıca gerçekleştiriyoruz. İnşallah, bahar dönemi itibariyle ilçemiz ıhlamur kokularıyla, kiraz ve elma çiçekleriyle tazelenecek" şeklinde konuştu.

Zararlı türlerle mücadele kararlılıkla devam edecek

Gaziosmanpaşa Belediyesi, halk sağlığını korumak ve ilçenin yeşil alan varlığını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları planlı şekilde sürdürmeye devam edecek. İlçede, daha sağlıklı ve dirençli bir ekosistem oluşturmak için farklı çalışmaların da aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL