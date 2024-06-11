Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Kursu Öğrencileri Yeteneklerini Sergiledi - Son Dakika
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Yerel

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Kursu Öğrencileri Yeteneklerini Sergiledi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursuna katılan 500 öğrenci, ailelerinin de katılımıyla düzenlenen yüzme şenliğinde yeteneklerini sergiledi. Etkinlik sonunda öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

11.06.2024 11:06
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Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği yüzme kursunda eğitim gören 500 öğrenci, ailelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen yüzme şenliğinde yeteneklerini sergiledi. Etkinliğin ardından genç sporculara sertifikaları takdim edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen yüzme şenliğine toplamda 500 çocuk katıldı. Şenliğin ilk gününe Küçükköy Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi ev sahipliği yaparken, ikinci gün yarışmaları Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. İki aylık eğitimlerin ardından öğrencilerin gelişimlerinin gözlenmesi ve aileleriyle keyifli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen etkinlik, heyecanlı anlara sahne oldu. Aileler de müsabakaları tribünden izleyerek çocuklarına destek verdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Eğitmeni Edanur Kartal, "İki ay boyunca tesislerimizde toplamda 16 ders alan öğrencilerimizin, dönem sonunda gelişimlerini ailelerine göstermek adına yüzme şenliğimizi gerçekleştirdik. Sıfırdan yüzmeye başlayan öğrencilerimizin performansları, aileleri kadar bizleri de mutlu ediyor. Umuyorum ileride başarılı sporcular olarak onları izleriz. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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