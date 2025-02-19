Gaziosmanpaşa'da Anne Çocuk Kampüsü Açılıyor - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Anne Çocuk Kampüsü Açılıyor

Gaziosmanpaşa\'da Anne Çocuk Kampüsü Açılıyor

Gaziosmanpaşa'da Hürriyet Mahallesi'nde inşa edilen Anne Çocuk Kampüsü çok yakında hizmete açılacak. Merkez, annelere ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve sosyal aktiviteler sunacak.

19.02.2025 12:37  Güncelleme: 12:41
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Gaziosmanpaşa'da inşa edilen Anne Çocuk Kampüsü'ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, merkezin çok yakında hizmete açılacağını müjdeledi. Merkezde çocuklar için eğitim programlarından kadınlara yönelik kurs ve desteklere birçok hizmet yer alacak.

Hürriyet Mahallesi Şakir Zümre Caddesi'nde yapımı hızla süren Anne Çocuk Kampüsü, çocukların anneleriyle birlikte sanatsal, kültürel ve sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri bir merkez olarak tasarlandı. Kampüste 18 aydan itibaren farklı yaş gruplarına yönelik oyun, müzik aktiviteleri ve çeşitli eğitim programları sunulacak. Kursların yanı sıra annelerin saatlik olarak yararlanabileceği çocuk oyun atölyesi de kampüste hayata geçirilecek.

"Annelerimiz, çocuklarını bu merkeze güvenle emanet edip çarşıya, pazara gidebilecek"

Merkezdeki hazırlıkların tamamlanarak çok yakında hizmete açılacağını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Burayı, annelerimizin ve çocuklarımızın keyifli vakit geçirirken aynı zamanda sosyal aktivitelerde de bulunabilecekleri bir merkez haline getiriyoruz. Annelerimiz, çocuklarını bu merkeze güvenle emanet edip çarşıya, pazara gidebilecek, gün içinde ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek" dedi.

"Gaziosmanpaşa hızla anne çocuk dostu bir kent haline geliyor"

Anne Çocuk Kampüsü ile Gaziosmanpaşalı kadınların sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamayı da amaçladıklarını belirten Başkan Bahçetepe, "Burası aynı zamanda bir kadın yaşam merkezi olarak da hizmet verecek. Diyetisyenlik hizmetinin ve psikolojik danışmanlık hizmetinin olduğu, birçok mesleki kursu da içinde barındıracağımız kadın yaşam merkezini hayata geçirmiş olacağız. Gaziosmanpaşa hızla anne çocuk dostu bir kent haline geliyor diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da Anne Çocuk Kampüsü Açılıyor - Son Dakika

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