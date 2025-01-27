Gaziosmanpaşa'da Market Denetimleri Artıyor - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Market Denetimleri Artıyor

Gaziosmanpaşa\'da Market Denetimleri Artıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, haksız fiyat artışları ve halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde marketlerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, fahiş fiyat uygulamalarını önlemek için gramaj, etiket ve hijyen gibi kriterleri kontrol ederek cezai işlem uyguluyor.

27.01.2025 12:37  Güncelleme: 12:43
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek ve halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde market denetimlerini yoğunlaştırdı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüketicinin alışverişlerinde mağduriyet yaşamaması adına marketlerde fahiş fiyat uygulamalarına yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimlerde ekipler, gramaj, etiket ve irsaliye karşılaştırmasını yaparak, fiyat artışı incelemelerinde bulunuyor. Ürünlerin son kullanma tarihi ve saklama şartlarının yanı sıra iş yeri ruhsatı ve hijyen denetimleri de yapan ekipler, yönetmeliğe aykırı durumların tespitinde cezai işlem uyguluyor.

"İlçe genelinde denetimlerimiz sıklıkla devam edecek"

Denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Memuru İsmail Özer, "Marketlerde yapmış olduğumuz denetimlerde öncelikle iş yeri ruhsatlarını kontrol ediyoruz. Faaliyette bulunan işletmelerimizde ürünlerin son kullanma tarihine, ambalaj uygunluğuna, kasa ve fiyat etiketlerinin farklı olup olmadığına bakıyoruz. Olumsuzluk tespit ettiğimiz işletmelere kanun gereği tutanaklarını tanzim ediyoruz. Fahiş fiyat uygulayan işletmelerimizi de İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildiriyoruz. Halkımızın sağlığını korumak ve huzurla alışveriş yapabilmesi adına ilçe genelinde denetimlerimiz sıklıkla devam edecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da Market Denetimleri Artıyor - Son Dakika

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