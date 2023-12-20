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Gaziosmanpaşa'da yeni semt konağı yapımı hızla ilerliyor - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da yeni semt konağı yapımı hızla ilerliyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Hürriyet Mahallesi Semt Konağı'nın yapım çalışmalarını inceledi. 465 metrekare alana sahip olan konağın içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık ve Belediye İletişim Merkezi gibi hizmetler sunulacak. Proje aynı zamanda engelli dostu olarak tasarlanacak ve Hürriyet Parkı ile birlikte mahalleye prestij katacak.

Gaziosmanpaşa\'da yeni semt konağı yapımı hızla ilerliyor
20.12.2023 - 16:29,
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yapım çalışmaları hızla süren Hürriyet Mahallesi Semt Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi Semt Konağı'nın ardından Hürriyet Mahallesi'ne de semt konağı kazandırıyor. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, vatandaşın birçok hizmete erişimini kolaylaştıracak olan yeni semt konağının yapımını yakından takip ediyor. Başkan Usta, son olarak projenin gerçekleştirildiği alanı ziyaret ederek, inşaatta incelemeler gerçekleştirdi. Usta, çalışmalar hakkında bilgi alıp, talimatlarda bulundu. 465 metrekare brüt alanda, bodrum zemin ve normal kat olmak üzere 3 kat olarak inşa edilecek olan Hürriyet Mahallesi Semt Konağı'nda; Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık ve Gaziosmanpaşa Belediyesi İletişim Merkezi hizmet verecek. Mutfak, mescit, depo, lavabo gibi ihtiyaç alanlarının da yer alacağı proje aynı zamanda engelli dostu olarak dizayn edilecek. Yeni semt konağı tamamlandığında hemen yanı başındaki Hürriyet Parkı ile birlikte mahalleye prestij kazandıracak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da yeni semt konağı yapımı hızla ilerliyor - Son Dakika
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