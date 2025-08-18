Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

18.08.2025 15:48  Güncelleme: 15:52
Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi, yenileme çalışmalarının ardından kapılarını vatandaşlara açtı. Yenilenen alan, aileler ve çocuklar için sosyal imkanlar sunarak yoğun ilgi gördü. Modern spor sahaları ve piknik alanları ile bölgenin önemli bir yaşam alanı haline geldi.

Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine açıldı. Açılışla birlikte millet bahçesine yoğun ilgi gösteren Gaziosmanpaşalılar, doğayla iç içe, yemyeşil ve ferah bir ortamda keyifli vakit geçirme imkanına kavuştu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'in öncülüğünde hız kazanan millet bahçesi yenileme çalışmaları, başarıyla tamamlandı. Ekiplerin özverili çalışmasıyla kullanım alanı genişletilen ve her yaştan ziyaretçiye yönelik yeni sosyal imkanlarla donatılan millet bahçesi, kapılarını vatandaşlara açtı. Gaziosmanpaşalılar, özlemini duyduğu millet bahçesine yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı.

Yenilenen Millet Bahçesi vatandaştan tam not aldı

Açılışın ardından ailece piknik yapmak için alana gelen vatandaşlar, yenilenen millet bahçesinden son memnun olduklarını dile getirdi. Gaziosmanpaşalılar, çocukların güvenle oynayabildiği, gençlerin spor yapabildiği ve herkesin huzurla vakit geçirebildiği bu yaşam alanı ile çok önemli bir ihtiyacın karşılandığını ifade ederek, yetkililere teşekkürlerini iletti.

Modern sosyal alanlar ve spor sahaları oluşturuldu

Bölgenin en önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde, ailelerin rahatça piknik yapabilmesi adına kamelya sayısı artırıldı, mevcut piknik alanları genişletildi. Çocukların eğlenceli ve güvenli vakit geçirebilmesi amacıyla oyun parkları tamamen yenilendi, macera parkı eklendi ve yeni basketbol sahaları yapıldı. Gençler için ise adrenalin ve spor bir arada düşünülerek kaykay pisti ve bisiklet parkuru oluşturulurken, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için de 5 kilometre uzunluğunda orman yürüyüş yolu yapıldı. Ayrıca alanda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.

Davet ve etkinlik salonu, çok yakında hizmete sunulacak

Millet bahçesi içerisine inşa edilen davet ve etkinlik salonu, tamamlanma aşamasına geldi. 796 metrekarelik geniş bir alana kurulan salon, Gaziosmanpaşalıların düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerini doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirmesine imkan tanıyacak. Bahçe içerisinde yer alan 538 metrekarelik modern kafeterya ise dinlenmek ve keyifli sohbetler etmek isteyen vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşların ulaşım konforu da düşünülerek, alandaki açık ve kapalı otopark alanları da genişletildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
14:10
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
