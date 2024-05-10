Gazipaşa-Alanya Havalimanı\'nda uçak trafiği yeniden açıldı

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Gazipaşa-Alanya Havalimanına inişi sırasında lastiği patlayan Corendon Havayollarına ait Köln-Alanya/Gazipaşa seferini yapan uçakta ve pistte yapılan inceleme sonrası pist dün gece saatlerinde uçak trafiğine yeniden açıldı.

Corendon Airlines Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Corendon Airlines'ın dün sabah (9 Mayıs, Perşembe) CAI1031 Köln-Alanya/Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren 9H-TJF tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın inişinde lastiklerin patlaması ve sonrasında uçağın pist üzerinde güvenli bir şekilde durması yolcularımızın ve uçuş ekibimizin uçaktan herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu olmadan indirilmesi konusunda güncel bilgilendirmeyi paylaşıyoruz: Uçak emniyetli bir şekilde park pozisyonuna çekilmiştir. Corendon Airlines'ın Teknik Ekibi, Alanya Gazipaşa Havalimanı'nın Teknik Ekibi ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi görevlileri tarafından yapılan pistteki ve uçak üzerindeki incelemeler tamamlanmıştır. Pist, dün gece uçak trafiğine açılmıştır. Pistin iniş ve kalkışlara açılmış olması ile Corendon Airlines'ın Alanya Gazipaşa operasyonları planlandığı şekilde devam etmektedir" denildi. - ANTALYA