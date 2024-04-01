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Gazipaşa'da bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetlendi - Son Dakika
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Gazipaşa'da bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetlendi

Gazipaşa\'da bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetlendi

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa'da faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayileri ile gübre takip sistemi kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, bitki koruma ürünleri ve gübrelerin kalite ve güvenirliği artırılmaya çalışıldı. Eksikliklerin giderilmesi için bayilere uyarılar yapıldı.

01.04.2024 16:59  Güncelleme: 17:02
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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazipaşa'da faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayileri ile gübre takip sistemi kapsamında gübre bayilerinden numune alınarak denetlendi.

Çiftçilerin doğru ve güvenilir zirai ilaca ulaşabilmesi için Gazipaşa'da bitki koruma ürünleri bayi denetimleri yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bitki koruma ürünleri, kare kodlu takip sistemi üzerinden gerekli kontrolleri yapıldı. Denetim sonrasında eksik görülen hususlarda bayilere bilgi verilip, eksikliklerin yasal süre içerisinde giderilmesi istendi.

Sahte gübrelerin satışı önleniyor

Ekipler ayrıca gübre takip sistemi kapsamında gübre bayilerinden de numuneler alarak denetim gerçekleştirdi. Gübrenin izlenebilirliğini sağlayarak, sahtecilik, taklit ve tağşişi önlemek amacıyla yapılan kontroller ile gübre bayilerinin eksiklikleri yerinde görülerek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bayilere eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarılar yapıldı.

"Amacımız ürünlerin kalitesini ve güvenirliğini artırmak"

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, "Denetim ve kontrollerde, bayilerimizin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri ve son kullanım tarihleri kontrolü yapılmaktadır. Bayilerde satışı yasak olan maddelerin denetimi, insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı, iş yerindeki güvenlik tedbirlerinin uygunluğu kontrol ediliyor. Gübre bayilerine yapılan denetimlerinde ise gübrenin izlenebilirliğini sağlayarak, sahtecilik ve taklidi önlüyoruz. Sistem ayrıca gübreden, tedarik zincirindeki üretici, ithalatçı, dağıtıcı ve kullanıcı bilgisine kadar detaylarıyla ulaşılacak bir ortam sağlamaktadır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazipaşa'da bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetlendi - Son Dakika

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