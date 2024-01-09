Gazipaşa\'da Gıda Denetimleri Yapıldı

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, ilçe merkezinde toplu tüketim yapılan gıda işletmeleri ve pazar yerlerini denetledi. Yapılan denetimlerde gıda kontrol ekipleri tarafından ürünlerin üretim süreçleri ile özellikle son kullanma tarihleri kontrol edildi. Söz konusu işletmelerden numune alan ekipler, numuneleri laboratuarda incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gönderdi.

"Tüketici sağlığı için denetimlerler devam edecek"

Gıda kontrollerine dair Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından gıda üretimi yapan işletmelere ve pazaryerlerine gıda denetimleri gerçekleştirildi. Tüketici sağlığını korumak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişim sağlaması için denetimlerimiz yıl boyunca periyodik olarak devam edecek" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA