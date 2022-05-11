Gazipaşa'da jandarmadan 'Sevgi Yürüyüşü' - Son Dakika
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Gazipaşa'da jandarmadan 'Sevgi Yürüyüşü'

11.05.2022 14:37
Gazipaşa'da jandarmadan 'Sevgi Yürüyüşü'

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Sevgi Yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Sevgi Yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Gazipaşa Belediye Başkanı, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanı, Kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte özel bireylerle yakından ilgilenildi. Etkinlikte, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun ve özel eğitim öğrencileri Atatürk Anıtına çelenk sundu. - ANTALYA

Gazipaşa'da jandarmadan 'Sevgi Yürüyüşü'
Gazipaşa'da jandarmadan 'Sevgi Yürüyüşü'
Gazipaşa'da jandarmadan 'Sevgi Yürüyüşü'
Gazipaşa'da jandarmadan 'Sevgi Yürüyüşü'

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Jandarma, Gazipaşa, Antalya, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazipaşa'da jandarmadan 'Sevgi Yürüyüşü' - Son Dakika


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