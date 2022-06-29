Gazipaşa Kültür Merkezi tamamlandı - Son Dakika
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Gazipaşa Kültür Merkezi tamamlandı

29.06.2022 00:57
Gazipaşa Kültür Merkezi tamamlandı

Çevre düzenlemesi ve son rötuşların ardından açılışa hazır hale gelecek olan Gazipaşa Kültür Merkezi'nin ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Çevre düzenlemesi ve son rötuşların ardından açılışa hazır hale gelecek olan Gazipaşa Kültür Merkezi'nin ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatı tamamlandı. Yakında açılışı gerçekleştirilecek olan kültür merkezinde son hazırlıklar yapılıyor. Çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları süren merkez modern görünümü ve barındırdığı farklı ünitelerle ilçeye hizmet edecek. Gazipaşa Kültür Merkezi'nin açılmasıyla birlikte ilçe ilk kez bir sinema ve tiyatro salonuna kavuşmuş olacak.

Beş blokta çeşitli atölyelerle hizmet verecek

Pazarcı Mahallesi'nde 6 bin 700 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilen Gazipaşa Kültür Merkezi 5 bloktan oluşuyor. Bir blok, içinde sinema salonu, çok amaçlı salonu, prova odaları ve fuayelerin yer aldığı kültür merkezi olarak kullanılacak. Diğer bloklarda ise çikolata ve pastacılık atölyesi, cam işçiliği atölyesi, seramik atölyesi, ATASEM, ATABEM ve ilçedeki vatandaşların güvenle çocuklarını emanet edebileceği kreş bulunacak.

Merkezi konumda

Pazarcı Mahalle Muhtarı Mehmet Tuncel, kültür merkezinin konumunun herkesin ulaşabileceği bir yerde olduğuna dikkat çekerek, "Halkımız kolayca kurslara gelip gidebilecek. Burası büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Başkanımız Muhittin Böcek'e mahallem ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışmaya imza attılar. Hep birlikte buradan faydalanacağız" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Gazipaşa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazipaşa Kültür Merkezi tamamlandı - Son Dakika

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