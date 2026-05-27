Gazze'de Bayram Sevinci

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli, İsrail'in ablukası nedeniyle maruz kaldıkları zor şartlara rağmen Kurban Bayramı'nı sevinçle karşıladı. Gazze Şehri'ndeki Al-Saraya Meydanı'nda toplanan Filistinliler, Kurban Bayramı namazını eda etti. Bayram hutbesinde, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, aile bağlarının korunması ve hayatını kaybedenler ile yaralananların ailelerine destek olunması çağrısı yapılırken, devam eden zorluklarla mücadelede Filistin'in birliğinin önemi vurgulandı. - GAZZE