Gazze\'de ekmek kuyrukları sürüyor, 20 fırından yalnızca 7\'si faaliyet sürdürebiliyor

Gazze Şeridi genelindeki fırınların önündeki uzun kuyruklar devam ediyor.

İsrail saldırılarının ve ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde gıda krizi sürüyor. Bölgeye yeterli miktarda un girişi sağlanmazken, Gazze Şeridi genelindeki fırınların önünde uzun kuyruklar devam ediyor. Mevcut tedarikler fırınların sadece bir gün çalışmasına yeterken, Gazzeliler evlerine ekmek götürebilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor.

Gazze Fırıncılar Derneği, depolardaki un stoklarının tamamen tükendiğini ve 20 fırından sadece 7'sinin faaliyetini sürdürebildiğini duyurdu. Dernek, kriz çözülmediği ve yeni un sevkiyatlarının girişine izin verilmediği sürece son 7 fırının da birkaç gün içinde kapanabileceği uyarısında bulundu.

Fırıncılar Derneği Başkanı Abdel Nasser al-Ajrami yaptığı açıklamada, bugün Gazze'ye bin ton un girdiğini, yarında bin ton un gireceğini belirterek, unun hiçbir şekilde piyasada satılmayacağını açıkladı. Gazze'ye her gün giren miktarın fırınları yalnızca bir gün çalışır durumda tutmaya yettiğini ifade eden al-Ajrami, bölgedeki ihtiyacın acil olduğunu ve tedarikin kesintisiz şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.