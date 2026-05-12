Gazze\'de İsrail saldırılarında yakınlarını kaybeden 50 çift için toplu düğün töreni düzenlendi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yakınlarını kaybeden Filistinli 50 çift için toplu düğün töreni düzenlendi.

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle derin bir insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nde, saldırılarda yakınlarını kaybeden Filistinliler yaşam umutlarını korumaya devam ediyor. İsrail saldırılarında aileleri hayatını kaybeden 50 çift için Gazze kentinin El-Ketibe bölgesinde toplu düğün töreni düzenlendi. Törene çiftlere destek vermek ve sevinçlerine ortak olmak amacıyla toplum temsilcileri de dahil çok sayıda kişi katıldı. Yerel kaynaklar, "Bir el gözyaşlarını siliyor, bir el aile kuruyor" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonun Gazze'deki gençlere destek olmayı ve Gazze'deki ağır insani şartlar karşısında toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Etkinlikte şehit çocuklarına yönelik dayanışma ve destek ruhunu yansıtan sanatsal ve kültürel gösteriler düzenlendi. Katılımcılar, yaşanan zorluklara rağmen hayata tutunma ve geleceklerini inşa etme kararlılıklarını dile getirdi.

Organizatörler, toplu düğün girişiminin savaştan etkilenen ailelere destek sağlama ve evlilik hazırlığı yapan genç çiftlerin maddi yükünü hafifletmeye yönelik geniş kapsamlı çalışmaların bir parçası olduğunu belirterek, Filistin toplumunda umut ve sosyal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Gazze'de can kaybı 72 bin 720'e yükseldi

İsrail saldırıları nedeniyle insani krizin yaşandığı Gazze'de bölge halkı bütün sıkıntılara rağmen hayatlarını sürdürürken, Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarındaki can kaybına ilişkin son verileri paylaştı. Bakanlığın yayımladığı son verilere göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 740'a, yaralıların sayısı ise 172 bin 555'e yükseldi. - GAZZE