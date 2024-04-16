Gazze'deki insani yardımların miktarında iyileşme yok

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların miktarında herhangi bir iyileşme olmadığını, Kerem Şalom ve Refah Sınır Kapısı'ndan günde ortalama 181 yardım kamyonunun geçiş yaptığını, bunun günlük 500 kamyon hedefinin oldukça altında olduğunu belirtti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde insani kriz sürüyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından Gazze Şeridi'ndeki son durumu içeren bir rapor paylaşıldı. Raporda, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi'nde havadan, karadan ve denizden operasyonları sürüyor. IDF 11 Nisan'da Gazze'nin merkezinde bir kara operasyonunun başladığını duyurdu. IDF'nin operasyonları sivil kayıplara, yer değiştirmelere, evlerin ve diğer sivil altyapıların yıkılmasına yol açmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun 11 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmesinin ardından UNRWA'nın diğer BM kuruluşlarıyla birlikte değerlendirme misyonuna katıldığı belirten raporda, "Misyon, okulların içinde ve yollarda bin kiloluk bombalar da dahil olmak üzere patlamamış mühimmatın varlığı nedeniyle güvenli bir şekilde faaliyet göstermede önemli zorluklar olduğu sonucuna vardı" ifadeleri kullanıldı.
"İnsani erişimin yeniden sağlanmasıyla kıtlık durdurulabilir"
Yerinden edilen binlerce kişinin sağlık, su, sanitasyon ve gıda da dahil olmak üzere hayat kurtaran yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Raporda, "Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) Mart raporu, Gazze'de 1 milyon 100 kişilik nüfusunun felaket düzeyde açlık ve kıtlıkla karşı karşıya olduğunu gösterdi. Aynı raporda sağlık, gıda, beslenme, su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin sağlanması yoluyla Gazze Şeridi'nin tamamına insani erişimin yeniden sağlanmasıyla kıtlığın durdurulabileceği belirtildi" ifadelerine yer verildi.
"Yardım miktarında iyileşme yok"
İsrail'in UNRWA'nın Gazze'nin kuzeyine erişimine yönelik kısıtlamalarının 24 Mart'tan bu yana yürürlükte olduğu, UNRWA'nın bölgeye en son gıda yardımını 23 Ocak 2024'te ulaştırdığı aktarıldı. Raporda, "Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların miktarında ve kuzeye erişimde herhangi bir iyileşme yaşanmadı. Nisan ayının başından bu yana Kerem Şalom ve Refah Sınır Kapısından günde ortalama 181 yardım kamyonu Gazze'ye geçiyor. Bu, hem sınır geçişlerinin kapasitesinin hem de günlük 500 kamyon hedefinin oldukça altında kalıyor" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca 14 Nisan itibarıyla çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 178 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze Şeridi'nde çoğunluğunun birden fazla kez olmak üzere 1.7 milyona yakın kişinin (nüfusun yüzde 75'inden fazlası) yerinden edildiği vurgulanarak, "Aileler güvenlik arayışı içinde defalarca yer değiştirmek zorunda kalıyor" denildi.
Öte yandan İsrail hükümeti Nisan ayı başında İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki Erez Sınır Kapısı ve Aşdod Limanı'nın Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi için açılacağını, Ürdün'den de Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden daha fazla yardım girişine izin verileceğini duyurmuştu. - GAZZE
Son Dakika › Yerel › Gazze'deki insani yardımların miktarında iyileşme yok - Son Dakika
Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımın mağdurları, soykırımın uluslararası güçlerin vekalet savaşından kaynaklandığını ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını eleştiriyor. Sağ kurtulanlar, soykırımın önlenebilir bir insanlık felaketi olduğuna inanıyor. Soykırımın nedeni toprak ve kaynakların kontrol altına alınması isteği olarak belirtiliyor. Ruanda hükümetinin cezalandırma, inkar ve manipülasyonlarına inanılmaması gerektiği vurgulanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlikten yapay zekaya kadar çeşitli konularda eğitimler verecek. İstanbul ve Ankara'nın ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde açılacak programlarla gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırması hedefleniyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulacak ve katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, MHP'nin usulsüzlükleri takip ettiğini ve hukuki mücadelede başarılı olduğunu belirtti. Kılıç, seçimlerin 2 Haziran 2024'te yenileneceğini ve MHP'nin adayı Mustafa Öz ile birlikte Ürgüp için çalışacaklarını ifade etti.
Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak görevine başladı. Aydar, binlerce Ceyhanlıya hitap ederek teşekkürlerini iletti ve 112 mahallesinde yoğun şekilde hizmet vereceklerini vurguladı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçimleri kazanarak yeniden başkanlığa seçilen Mikail Sülük mazbatasını aldı. İkinci dönem için mazbatasını alan Sülük, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin büyüme gösterdiği ve ihracatın arttığı belirtilen açıklamada, illerdeki ihracat artışlarının yerel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.
CHP'li Şükrü Erdem, mazbatasını alarak yeni görevine resmen başladı. Erdem, halka layık olmak için var gücüyle mücadele edeceğini belirtti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?