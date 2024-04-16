Gazze'deki insani yardımların miktarında iyileşme yok - Son Dakika
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Gazze'deki insani yardımların miktarında iyileşme yok

UNRWA, Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların miktarında herhangi bir iyileşme olmadığını belirtti. Kerem Şalom ve Refah Sınır Kapısı'ndan günde ortalama 181 yardım kamyonunun geçiş yaptığı ifade edildi. Bu miktar, günlük 500 kamyon hedefinin oldukça altında kalmaktadır.

16.04.2024 15:42  Güncelleme: 15:54
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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların miktarında herhangi bir iyileşme olmadığını, Kerem Şalom ve Refah Sınır Kapısı'ndan günde ortalama 181 yardım kamyonunun geçiş yaptığını, bunun günlük 500 kamyon hedefinin oldukça altında olduğunu belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde insani kriz sürüyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından Gazze Şeridi'ndeki son durumu içeren bir rapor paylaşıldı. Raporda, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi'nde havadan, karadan ve denizden operasyonları sürüyor. IDF 11 Nisan'da Gazze'nin merkezinde bir kara operasyonunun başladığını duyurdu. IDF'nin operasyonları sivil kayıplara, yer değiştirmelere, evlerin ve diğer sivil altyapıların yıkılmasına yol açmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun 11 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmesinin ardından UNRWA'nın diğer BM kuruluşlarıyla birlikte değerlendirme misyonuna katıldığı belirten raporda, "Misyon, okulların içinde ve yollarda bin kiloluk bombalar da dahil olmak üzere patlamamış mühimmatın varlığı nedeniyle güvenli bir şekilde faaliyet göstermede önemli zorluklar olduğu sonucuna vardı" ifadeleri kullanıldı.

"İnsani erişimin yeniden sağlanmasıyla kıtlık durdurulabilir"

Yerinden edilen binlerce kişinin sağlık, su, sanitasyon ve gıda da dahil olmak üzere hayat kurtaran yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Raporda, "Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) Mart raporu, Gazze'de 1 milyon 100 kişilik nüfusunun felaket düzeyde açlık ve kıtlıkla karşı karşıya olduğunu gösterdi. Aynı raporda sağlık, gıda, beslenme, su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin sağlanması yoluyla Gazze Şeridi'nin tamamına insani erişimin yeniden sağlanmasıyla kıtlığın durdurulabileceği belirtildi" ifadelerine yer verildi.

"Yardım miktarında iyileşme yok"

İsrail'in UNRWA'nın Gazze'nin kuzeyine erişimine yönelik kısıtlamalarının 24 Mart'tan bu yana yürürlükte olduğu, UNRWA'nın bölgeye en son gıda yardımını 23 Ocak 2024'te ulaştırdığı aktarıldı. Raporda, "Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların miktarında ve kuzeye erişimde herhangi bir iyileşme yaşanmadı. Nisan ayının başından bu yana Kerem Şalom ve Refah Sınır Kapısından günde ortalama 181 yardım kamyonu Gazze'ye geçiyor. Bu, hem sınır geçişlerinin kapasitesinin hem de günlük 500 kamyon hedefinin oldukça altında kalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca 14 Nisan itibarıyla çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 178 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze Şeridi'nde çoğunluğunun birden fazla kez olmak üzere 1.7 milyona yakın kişinin (nüfusun yüzde 75'inden fazlası) yerinden edildiği vurgulanarak, "Aileler güvenlik arayışı içinde defalarca yer değiştirmek zorunda kalıyor" denildi.

Öte yandan İsrail hükümeti Nisan ayı başında İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki Erez Sınır Kapısı ve Aşdod Limanı'nın Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi için açılacağını, Ürdün'den de Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden daha fazla yardım girişine izin verileceğini duyurmuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA

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