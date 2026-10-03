Gazze\'li Munzir, Bursa\'da Filistinli çocuklar için çizilen resimlere ses kattı

Bursa'da düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğinde çocuklar, Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren yaşıtları için resim çizdi. Etkinlikte 10 yaşındaki Gazze'li Munzir Yazıcı'nın okuduğu duygu dolu metin, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

"Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği, Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve çocukların çizimleri aracılığıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, kalem ve boyalarıyla Filistinli yaşıtları için hayallerindeki dünyayı resmetti. Etkinlikte 10 yaşındaki Gazze'li Munzir Yazıcı tarafından okunan metinde, savaşın çocukların hayatında yol açtığı yıkıma dikkat çekildi. Munzir, Filistinli çocuklar için ev, okul, park, arkadaş ve masmavi bir gökyüzü çizmek istediğini ifade ederek, çocukların özgürce yaşaması temennisinde bulundu.

"Bir çocuğun gökyüzüne baktığında uçakları ve bombaları hayal etmemesi gerekir"

Munzir Yazıcı, okuduğu metinde kendi günlük hayatıyla Gazze'deki çocukların yaşadıkları arasındaki farka dikkat çekerek, "Bir ev çizmek istedim. Sonra Gazze'de evi yıkılan çocuklar geldi aklıma. Bir okul çizmek istedim. Okuluna gidemeyen çocukları düşündüm. Bir anne, bir baba çizmek istedim. Annesini, babasını kaybeden çocukları hatırladım" ifadelerini kullandı. Gökyüzü çizmek istediğini belirten Munzir, "Masmavi olsun, içinde güneş ve kuşlar olsun istedim. Çünkü bir çocuğun gökyüzüne baktığında uçakları ve bombaları hayal etmemesi gerektiğini düşündüm" dedi. Munzir, kendi hayatından örnekler vererek, "Sabah uyanıp okuluma gider, arkadaşlarımla oyun oynarım. Eve döndüğümde annemi, babamı görürüm. Gece yatağıma yattığımda sabah uyandığımda evimin yine yerinde olacağını bilirim" diye konuştu. Gazze'deki çocukların ise bunları yaşamadığını ifade eden Munzir, "Bazılarının babası yok. Bazılarının annesi yok. Bazılarının kardeşleri yok. Bazıları da günlerce doğru düzgün yemek yiyemiyor, temiz su bulamıyor. Bunları duyunca çok üzülüyorum" dedi.

"Onlar bunları gerçekten yaşıyor"

Munzir, konuşmasının devamında çocukların savaşın etkilerini yalnızca uzaktan düşünmediğini vurgulayarak, "Benim evim yıkılsaydı ne yapardım. Okulum artık olmasaydı. En sevdiğim arkadaşımı bir daha göremeseydim. Uykumdan bomba sesleriyle uyansaydım. Anneme sarılmak istediğimde onu yanımda bulamasaydım. Bunları düşünmek bile çok korkutucu. Ama Gazze'deki çocuklar bunları sadece düşünmüyor. Onlar bunları gerçekten yaşıyor" ifadelerini kullandı. Munzir, etkinliğin amacını ise "Filistinli çocukların, Filistinli arkadaşlarımızın yaşadıklarını duyurabilmek için onlar adına çiziyoruz. Filistinli çocuklar uykularından savaşa uyanmasın, özgürce büyüsünler istiyoruz" sözleriyle anlattı.

Ali Yılmaz: "Çocuklarımızın çizgileriyle Filistinli çocukların sesine ses katıyoruz"

Etkinlikte konuşan Yetim Vakfı Başkanı Ali Yılmaz ise burada yalnızca bir resim etkinliği gerçekleştirmek için bir araya gelmediklerini belirterek, "Bugün burada, çocuklarımızın çizgileriyle Filistinli çocuklarımızın sesine ses katmak; dünyanın gözleri önünde yaşananları unutmamak ve unutturmamak için bir aradayız" dedi. Gazze'de çocukların ev, okul, aile, oyun ve gelecek gibi kavramları güvenli bir yaşamın parçası olarak deneyimleyemediğini belirten Yılmaz, savaşın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Yılmaz, "Bu rakamların her biri bir çocuk. Her biri yarım kalan bir hayat, bir isim, bir hikaye" ifadelerini kullanarak, savaşın çocuklar üzerindeki fiziksel etkilerin yanı sıra eğitim ve psikolojik durumlarını da etkilediğini söyledi.

"Bir çocuğun başka bir çocuk için eline kalem alması önemli"

Etkinliğin anlamına değinen Yılmaz, çocukların Filistinli yaşıtları için resim yapmasının bir dayanışma mesajı olduğunu belirterek, "Bir resmin savaşı durduracağını biliyoruz. Bir boya kaleminin yıkılmış bir evi yeniden inşa edemeyeceğini de biliyoruz. Fakat bir çocuğun başka bir çocuk için eline kalem alması bile hala çok önemli bir şeyi söylüyor: İnsanlık, başka bir insanın acısını görebildiği sürece vardır" diye konuştu. "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğinin çocukların vicdanına bırakılan bir emanet olduğunu ifade eden Yılmaz, çocukların Filistin için özgürlüğü, evine dönen çocukları, yeniden açılan okulları ve bombaların olmadığı bir gökyüzünü resmettiğini söyledi. Yılmaz, konuşmasını Filistinli çocuklara yönelik, "Sizi görüyoruz. Sizi duyuyoruz. Sizi unutmadık. Siz televizyonlardan takip ettiğimiz rakamlardan ibaret değilsiniz. Sizler birer sayı değilsiniz" sözleriyle tamamladı.

Etkinlikte çocukların çizdiği resimlerle, Gazze'deki çocukların savaş, açlık ve kayıplar yerine evlerini, okullarını, arkadaşlarını ve geleceklerini konuşabildiği bir hayat temennisinde bulunuldu.