Gazze Şeridi'nde Filistinliler, kendi imkanlarıyla hayatta kalmaya çalışıyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Filistinliler, kendi imkanlarıyla hayatta kalmaya çalışıyor

Gazze Şeridi\'nde Filistinliler, kendi imkanlarıyla hayatta kalmaya çalışıyor

Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler, elektrik kesintisi, yakıt ve temel ihtiyaç malzemelerinin eksikliği gibi zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor. Giysi ihtiyacını karşılamak için dikiş makinesini kullanmak zorunda kalan terziler, bisiklet mekanizmasıyla çalıştırıyor. Telefonları şarj etmek için güneş panellerini kullanan Filistinliler, yemek pişirmek için ise tenekelerden oluşturdukları fırın ve ocakları kullanıyor. Uluslararası yardım kuruluşları ve ülkeler, Gazze Şeridi'ne yardımların girişini sağlamak için İsrail'e çağrıda bulunuyor.

05.03.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
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Gazze Şeridi'nde abluka altında hayata tutunmaya çalışan Filistinliler, dikiş makinesi gibi aletleri kendi imkanlarıyla çalıştırıyor.

İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. İsrail güçlerinin abluka altına aldığı bölgede halk, elektrik kesintisi, yakıt, giysi, yiyecek, içme suyu ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaşam mücadelesi veriliyor. Giysi ihtiyacını karşılamaya çalışan Filistinli terziler, elektrik olmaması nedeniyle dikiş makinesini kullanmak için kendi çözümlerini üretmek zorunda kaldı.

Maghazi Mülteci Kampı'nda yaşayan terzi Bahjat İsmail, diğer birçok Filistinli terzi gibi dikiş makinesini bisiklet mekanizmasını kullanarak çalıştırıyor. Bisiklet tekerleğini lastikle makineye bağlayan İsmail, bir kişinin pedalları çevirmesiyle makinesini kullanıyor. Günlük yaşamlarına devam etmeye çalışan bölge halkı, bir cezvenin içine köz doldurarak elde ettikleriyle ısıyla kıyafetlerini ütülüyor.

Filistinliler, en büyük problemlerden biri olan telefonları şarj etme sorununa ise güneş panelleri ile çözüm buldu. İsrail saldırılarında yerle bir olan evlerdeki güneş panellerinden şarj istasyonları Gazzeliler, burada birkaç gün de bir telefonları şarj ediyor.

Gazze Şeridi'nde yakıt ve elektrik sıkıntısı yemek pişirmeyi de oldukça zor bir hale getirdi. Filistinliler tenekelerden oluşturdukları fırın ve ocaklarda yemek ve ekmek pişiriyor.

Uluslararası insani yardım kuruluşları ve çok sayıda ülke, Gazze Şeridi'ne yardımların girişlerini sağlaması için İsrail'e çağrıda bulunuyor. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze Şeridi'nde Filistinliler, kendi imkanlarıyla hayatta kalmaya çalışıyor - Son Dakika

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