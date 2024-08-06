Gebeler Normal İnsanlardan Daha Fazla Su Kaybediyor - Son Dakika
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Yerel

Gebeler Normal İnsanlardan Daha Fazla Su Kaybediyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle gebelerin daha fazla su kaybettiği belirtiliyor. Uzmanlar, hamile kadınlara bol sıvı tüketmelerini öneriyor.

06.08.2024 19:35
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Gebeler normal insanlardan daha fazla su kaybediyor

Sıcak seyreden havalarda uzmanlar hamileler için bol sıvı tüketmeyi tavsiye etti

DENİZLİ - Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle vücudun terlemeyle çok fazla su ve mineral kaybettiğini belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Yavuzer Kuzu, normal insanlarda daha fazla su kaybeden hamile kadınlara bol sıvı tüketmelerini önerdi.

Havaların mevsim sıcaklarının üzerinde seyretmesinden dolayı hamile kadınların zorlandığını ifade eden Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Yavuzer Kuzu, hamile kadınların şiddetli kasık arısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetlerinin arttığını belirtti. Bu şikayetlerin az sıvı tüketildiği için vücudun susuz kalmasından kaynaklı olduğunu ifade eden Dr. Yavuzer Kuzu, "Vücudun su ihtiyacının bu kadar çok olduğu gebelik döneminde birde ekstra su kaybı olduğu için gebelerde yoğun bir halsizlik, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ve hatta şeker düşüklüğü gibi rahatsızlıklar görüle biliyor. Gebelerin bu konuda su tüketimine dikkat etmeleri çok önemli. Gebe insanların normal insanlardan daha fazla su kaybettikleri için gebelerin fazla su tüketmeleri gerekir. Sıcaklardan kaynaklı vücutta sadece su kaybı olmuyor. Aynı zamanda mineral kaybı da oluyor. Bu mineral kayıpları da gebelerde bulantı kusma ve ishale sebep olabiliyor. Gebelerin su tüketiminin yansıra dengeli beslenmeye ve mümkünse her gün bir adet sade maden suyu içmeleri gerekiyor. Gebeler mümkün olduğunca 11 ila 16 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları önemli ama mecburlarsa yanlarında bol sıvı bulundurmaları çok önemli. Beslenmelerinde öğün atlamamaları vücudun mineral ve su dengesi açısından çok önemli" şeklinde konuştu.

"Klima kullanımına dikkat etmeleri gerekiyor"

Sıcaktan bunalan gebelerin klima kullanımına da dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Dr. Yavuzer Kuzu, klimanın üflediği hava sebebiyle dehidrasyona yani vücuttaki buharlaşmayı artırdığını belirtti. Dr. Yavuzer Kuzu, "Bu sebeple gebeler klima karşısında su kaybı yaşayacaklarını unutmamalılar. Bu sebeple klimalı ortamdayken de bol sıvı tüketimine özen göstermeliler. Grip enfeksiyonlarını da klimanın etkisiyle fazla görmeye başladık. Özelikle bulantı olmadan da ishal şeklinde rahatsızlıklarda görebiliyoruz. Bunlarda yine mineral kaybından kaynaklanıyor. Terlemeyle birlikte tuz kaybı oluyor ve bu kaybolan mineralleri yerine koyabilmek için dengeli beslenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu mineral kayıplarına tamamlamanın en kolayı günde 1 ya da 2 tane sade maden suyu içilmesidir" dedi.

Kaynak: İHA

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