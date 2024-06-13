Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı - Son Dakika
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kurban Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarıyla bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Büyükgöz, belediye personellerinin bayramını kutlayarak teşekkür etti.

13.06.2024 15:51
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kurban Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde belediye personellerinin bayramlarını tebrik etti. Programda konuşan Başkan Büyükgöz, "Değerli mesai arkadaşlarım, bizler eserler yaptık çözümler ürettik ve bunların hepsinin altında sizlerin imzası çabası gayreti var. Ben bir gemi kaptanı olarak görevimi yaptım ancak burada bir arada dayanışma içerisinde gayret olmasa, hiçbir başarıdan söz edilemez. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde azimle gayretle işine sahip çıkarak emeğini ortaya koyup halisane bir tavırla çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, ailelerimizle dostlarımızla idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nı bayram tadında kutlamayı yüce rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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