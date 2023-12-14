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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere tavsiyelerde bulundu - Son Dakika
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere tavsiyelerde bulundu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kariyer günlerinde öğrencilerle bir araya gelerek, gençlere telefonların kölesi değil üreticisi olmalarını tavsiye etti. Büyükgöz, öğrencilere hedef belirlemeleri ve zorlukları yenmeleri konusunda teşviklerde bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere tavsiyelerde bulundu
14.12.2023 - 15:51,
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Öğrencilerle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bizim size tavsiyemiz, bu telefonların kölesi olan gençler değil de bunları üreten gençler olmanız yönündedir. Mutlaka bir hedefiniz, bir hayaliniz olmalı ve o hedefe giderken de şartlar ne olursa olsun zorlukları yenmek sizin elinizde" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kariyer günlerinde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte zaman yönetiminden, hedef belirlemenin önemine dek birçok önemli noktaya değinen Başkan Büyükgöz, "Liseyi okurken hayatımı 3 saatlik uykuyla tamamladım. Geri kalan vaktimi ise okumak ve çalışmak arasında geçti. Ortaokulda bir öğretmenimin bana etki etmesi sonucu kitap okuma hastası oldum. Liseyi bitirdiğim gün kütüphanemde 2 bin 500 kitabım birikmişti ve hiçbirini okumadan rafa kaldırmamıştım. O dönemde Gebze İmam Hatip Lisesi'nde ve birçok lisede klasik matematik öğretiliyordu. Lise hayatım boyunca hiç özel ders almadan ve dershaneye gitmeden üniversite sınavına girdim ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandım" dedi.

"Mutlaka bir hedefiniz, bir hayaliniz olmalı"

Büyükgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler o gün 10 tane tehlike ile büyüyorduk, bugün ise sizler 100 tane tehlikeyle büyüyorsunuz maalesef. Sizler bu tehditler altında karşı limana sağ salim çıkarsanız emin olun ki, asıl kahramanlar sizler olacaksınız. Çünkü sosyal medya batakları, köşe başlarında bekleyen uyuşturucu baronları ve daha nice şeytani tuzaklar. Bizim size tavsiyemiz ise bu telefonların kölesi olan gençler değil de bunları üreten gençler olmanız yönündedir. Mutlaka bir hedefiniz, bir hayaliniz olmalı ve o hedefe giderken de şartlar ne olursa olsun zorlukları yenmek sizin elinizde"

Program bitiminde öğrenciler Başkan Büyükgöz'e çiçek ve hediye takdim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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