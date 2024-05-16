Gebze Belediyesi Güzide Beylikbağı Sosyal Tesislerinde Temel Atma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Gebze Belediyesi Güzide Beylikbağı Sosyal Tesislerinde Temel Atma Çalışmaları Başladı

Gebze Belediyesi Güzide Beylikbağı Sosyal Tesislerinde Temel Atma Çalışmaları Başladı

Forekazık imalatının ardından temel atma çalışmalarının başladığı Gebze Belediyesi Güzide Beylikbağı Sosyal Tesislerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tesisin temel atma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

16.05.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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Forekazık imalatının ardından temel atma çalışmalarının başladığı Gebze Belediyesi Güzide Beylikbağı Sosyal Tesislerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Gebze Belediyesi tarafından Beylikbağı Parkı içerisinde yapımına Güzide Sosyal Tesislerinde inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 7 bin 500 metrekare alan içerisinde kafe ve restoran ve açık otopark gibi donatıları içerisinde barındıracak olan Güzide Sosyal Tesisinin temel atma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, "Beylikbağı yeni projemiz ile hem aradığını bulacak hem de sizleri nezih bir mekanla buluşturmuş olacağız. Şimdiden tüm Beylikbağı bölgemize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Forekazık imalatının tamamlandığı ve akabinde temel imalatına başlanan Gebze Belediyesi Güzide Sosyal Tesisleri toplam 7 bin 50 metrekare alan içerisinde kafe ve restoran ve açık otopark gibi donatıları içerisinde barındıracak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze Belediyesi Güzide Beylikbağı Sosyal Tesislerinde Temel Atma Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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