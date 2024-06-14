Gebze Belediyesi Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika
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Yerel

Gebze Belediyesi Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerini sıklaştırdı

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerini denetledi. Temizlik, hijyen, son kullanma tarihi gibi konular incelendi.

14.06.2024 11:23
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Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde gıda maddeleri tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Gebze'de faaliyet gösteren çikolata ve şekerlemeci ile pasta, tatlı üretim ve satış yerlerini ziyaret eden zabıta ekipleri, denetimlerde temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı ve iş kıyafetleri, son kullanma tarihi ve saklama koşulları, gramaj ve fiyat tarifesi, işyeri ruhsatları açısından işletmeleri titiz bir denetimden geçirdi.

Yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli ikazlarda bulunan zabıta ekipleri, vatandaşın sağlığını ön planda tutarak kurallara uyan ve gerekli hassasiyeti gösteren işletmelere de teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze Belediyesi Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze Belediyesi Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika
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