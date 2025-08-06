Gebze Belediyesi Meclisi Kadro Değişikliklerini Oy Birliğiyle Kabul Etti

Gebze Belediyesi olağan Ağustos ayı meclis oturumunda insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünün dolu-boş kadro değişikliklerine ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Gebze Belediyesi olağan Ağustos ayı meclis oturumu Gebze Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında iki oturum olarak gerçekleşen meclis, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı. Önergeyle dahil edilen maddeyle birlikte toplamdan 12 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunun 2. ve 3. maddesiyle birlikte 8. maddesi olan insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünün dolu-boş kadro değişikliklerine ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin diğer maddeleri görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Gebze Belediyesi Eylül ayı meclis oturumu 2 Eylül Salı günü saat 15.00'de gerçekleşecek. - KOCAELİ