Gebze Belediyesi Ramazan Şenlikleri Düzenliyor

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Gebze Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kentin dört bir yanında birbirinden farklı etkinlikler düzenleyecek.

"Mahallemde Ramazan Şenliği Var" etkinliği ile çocukları unutulmaz bir Ramazan yaşatmaya hazırlanan Gebze Belediyesi, bu vesileyle geleneksel sahne oyunları kültürünü de Ramazan ayı boyunca yaşatmaya devam edecek. Şenlik kapsamında 19 farklı mahallede çocuklar ile buluşacak olan Gebze Belediyesi Karagöz ve Hacivat, Meddah, İbiş ve Maskot gösterileri ile Ramazan-ı Şerif'i şenlendirecek. Şenlikler, 13 Mart Çarşamba Günü, Osmanyılmaz Mahallesi İnönü Ortaokulu Bahçesinde saat 16.30'da başlayacak. - KOCAELİ