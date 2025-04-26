Gebze Belediyesi, YKS Ücretlerini Ödeyerek Öğrencilere Destek Oluyor

Gebze Belediyesi, YKS'ye ilk defa girecek olan bin 500 öğrencinin 1 milyon 500 bin TL'lik sınav başvuru ücretlerinin gençlerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, YKS başvuru ücretlerinin öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Eğitime verdiği destekle her zaman öğrencilerin yanında olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, YKS başvuru ücretinizi hesabınıza yatırdık. Gözlerinizden öpüyorum. Dualarımız ve bütün güzel temennilerimiz sizlerle." ifadelerini kullandı.

YKS'ye ilk defa girecek olan bin 500 öğrencinin toplam 1 milyon 500 bin TL tutarındaki sınav ücretlerini yatıran Gebze Belediyesi tarafından ayrıca devlet üniversitelerinden lisans bölümü kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilere 5 bin TL'lik nakdi destek yardımında da bulunuluyor. - KOCAELİ