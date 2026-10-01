Gebze Belediyesi zabıtası okul kantinlerinde hijyen, etiket ve tarih kontrolü yaptı - Son Dakika
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Gebze Belediyesi zabıtası okul kantinlerinde hijyen, etiket ve tarih kontrolü yaptı

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Gebze Belediyesi zabıtası okul kantinlerinde hijyen, etiket ve tarih kontrolü yaptı
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Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde hijyen, fiyat etiketi ve son kullanma tarihi denetimi yaptı. Öğrenci sağlığını korumaya yönelik denetimlerde işletme sahipleri ve çalışanlara mevzuata uygunluk konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gebze'de zabıta ekipleri, okul kantinlerinde hijyen, fiyat etiketi ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, mevzuata uygunluk konusunda işletmecileri bilgilendirdi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi, tüketilen gıdaların standartlara uygunluğunun sağlanması amacıyla ilçe genelindeki okullarda çalışma başlattı. Kantinleri denetleyen ekipler; raflarda satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerini, işletmelerin genel hijyen şartlarını ve fiyat etiketlerini inceledi. Ayrıca satılan ürünlerin, öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik hazırlanan ilgili mevzuatlara uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Öğrencilerin gelişimini olumsuz etkileyebilecek gıdaların satışının önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, işletme sahiplerine ve çalışanlara uyulması gereken kurallar hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
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