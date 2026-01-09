Basın Tarihi Sergisi ile geçmişe yolculuk

Gebze'de açılan Basın Tarihi Sergisi, kentte yıllar boyunca yayınlanan gazeteler, fotoğraflar ve arşiv belgeleriyle yerel basının zengin geçmişini gözler önüne serdi. Sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, gazeteciliğin toplumsal hafızadaki önemine de dikkat çekildi.

Gebze Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen Gebze Basın Tarihi Sergisi, Gebze Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açıldı. Kentin basın geçmişine ışık tutan sergide, arşivler, fotoğraflar ve geçmiş dönemlere ait yayınlar yer aldı. Sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Serginin açılış programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, basının toplumsal hafızanın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, serginin bu yönüyle büyük anlam taşıdığını ifade etti. Başkan Büyükgöz, "Bu sergiyle hem gazeteciliğin önemine dikkat çekiyoruz hem de Gebze'nin basın geçmişini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Gebze'nin yerel basın tarihini yansıtan fotoğraf ve arşiv belgeleri sergilendi

Konuşmasında Gebze Kent Müzesinin gerekliliğine de değinen Başkan Büyükgöz, bu yöndeki çalışmaların hayata geçirileceğini kaydetti. Başkan Büyükgöz, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun ve yönetimine, Araştırmacı-Gazeteci İsmail Kahraman'a ve koleksiyonundaki nadide eserleri sergiye kazandıran Koleksiyoner Mehmet Ada'ya şükranlarını sundu.

Gebze'nin yerel basın tarihini yansıtan fotoğraflar, arşiv belgeleri ve yayınların yer aldığı Gebze Basın Tarihi Sergisi, 10-12 Ocak tarihleri arasında Gebze Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek. - KOCAELİ