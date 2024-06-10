Gebze'de Bin 100 Hak Sahibi Tapularına Kavuştu - Son Dakika
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Yerel

Gebze'de Bin 100 Hak Sahibi Tapularına Kavuştu

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen törende Pelitli ve Cumaköy mahallelerindeki bin 100 hak sahibine tapuları teslim edildi. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tapu dağıtımının Gebze'nin gelişimi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

10.06.2024 11:52
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Gebze'de Pelitli ve Cumaköy mahallelerindeki bin 100 hak sahibi tapularına kavuştu.

Gebze Belediyesi tarafından Kardelen Nikah Salonu'nda düzenlenen törende hak sahiplerine tapuları, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından teslim edildi. Programda konuşan Başkan Büyükgöz, "Bugün burada hak sahiplerine tapularını vermek üzere buluştuk. Tapu ve kadastro müdürlerimiz bu işin gerçekten görünmeyen kahramanları. Gebze'de sessiz devrim yaşanıyor ama ne anlama geldiğinin hala birçok insanımız farkında değil. Biz bu çalışmaları hukuk savaşlarının sona ermesi, komşu kavgalarının sona ermesi için gerçekleştirdik. Bizlerin hedefi otobanın kuzeyinde doğacak yeni Gebze'yi inşa etmektir. Bulvarlarıyla geniş caddeleriyle orada yeni bir Gebze doğacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları takdim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'de Bin 100 Hak Sahibi Tapularına Kavuştu - Son Dakika

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