Gebze\'de Emlak ve Çevre Vergileri İçin Son Ödeme Tarihi 30 Kasım

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Gebze Belediyesi tarafından Emlak, Çevre ve İlan Vergilerinin ikinci taksitinin son ödeme tarihinin 30 Kasım Cumartesi günü olduğu bildirildi.

Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "T.C kimlik numarası ile vatandaşlar vergi ödemelerini beklemeden birebir personelle görüşerek ödeyebiliyor. Ayrıca vatandaşlar vergi ödemelerini belediye binasına gelmeden internet üzerinden de ödeme imkanına sahip. Vatandaşlar Gebze Belediyesinin resmi internet sayfasında yer alan e-belediye üzerinden işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor" denildi. - KOCAELİ