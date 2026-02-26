Gebze\'de bayram öncesi mezarlıklarda bakım çalışmaları hızlandı

Gebze'de ekipler, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve güvenli ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yaklaşan bayram öncesinde ilçe genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım çalışması gerçekleştirdi.

Gebze Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ve yaklaşan bayram öncesinde ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ramazan ayında artan ziyaretçi yoğunluğu göz önünde bulundurularak yürütülen çalışmalarda, mezarlık alanlarında kurumuş, kırılma riski taşıyan ve düzensiz uzayarak tehlike oluşturabilecek dallar kontrollü şekilde budandı. Ekipler, hem ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak hem de ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla budama işlemlerini uzman personel eşliğinde ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar yalnızca güvenlik açısından değil, aynı zamanda ağaçların uzun ömürlü olması ve mezarlık alanlarının doğal dokusunun korunması açısından da büyük önem taşıyor. - KOCAELİ