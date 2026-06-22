Gebze\'de geleceğin şehri için yol haritası çizildi

Gebze'de düzenlenen uluslararası şehircilik çalıştayında vatandaşlar ve uzmanlar bir araya gelerek kentin ulaşım, erişilebilirlik ve yaşam kalitesine ilişkin mevcut durumu değerlendirdi. Saha çalışmaları ve keşif yürüyüşlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, geleceğin daha güvenli, erişilebilir ve yaşanabilir kentleri için öneriler geliştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği destekli DUT-CitySync Projesi kapsamında Gebze, yenilikçi "Her City" metodolojisi doğrultusunda geleceğin şehircilik anlayışıyla yeniden ele alındı. Proje kapsamında, kentin yalnızca fiziksel erişilebilirliğinin değil; sosyal kapsayıcılık, güvenlik algısı ve yaşam kalitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Geleceğin şehircilik anlayışıyla değerlendirildi

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projede; Shared City Foundation, BABLE ve Aalborg Üniversitesi gibi alanında uzman uluslararası paydaşlar bir araya gelerek Gebze'nin kamusal alanlarını ve kentsel hareketlilik yapısını "15 dakikalık şehir" yaklaşımı doğrultusunda dönüştürülmesi hedeflendi. Toplam 40 paydaşın katıldığı çalışmalarda, alanında uzman 10 profesyonelin teknik değerlendirmeleriyle bir araya getirilerek kapsamlı analiz süreci yürütüldü.

Keşif yürüyüşleriyle sahadan veri toplandı

Gebze Millet Bahçesi'nde yer alan Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen sunumun ardından başlayan çalıştay kapsamında; katılımcılar Gebze şehir merkezindeki üç ana odak noktasına ayrıldı. Katılımcılar, 'Kentsel Keşif Yürüyüşü' beraberinde kamusal alan analizlerini KoBo Toolbox uygulaması üzerinden anlık verilerle kayıt altına aldı.

Deneyimler haritalar üzerine işlendi

Bunun yanı sıra, 3 farklı güzergah üzerinde yürütülen haritalama egzersizi kapsamında vatandaşların yaya ulaşımında deneyimledikleri "algılanan mesafe" ile fiziksel olarak ölçülen "gerçek mesafe" arasındaki farklılıklar incelendi. Çalışma sürecinde; yaya yollarının güvenlik düzeyi, yeşil alanların niteliği, çevresel çekicilik unsurları ve mekansal konfor gibi faktörlerin yürüyüş deneyimi üzerindeki etkileri değerlendirilerek haritalar üzerine işlendi.

Geleceğin kent vizyonuna ışık tutacak öneriler

Çalıştayın ikinci gününde ise katılımcılar, "gelecekte mekan" teması etrafında bir araya gelerek saha çalışmaları ve keşif yürüyüşlerinden elde edilen veriler değerlendirdi. Bu kapsamda, uluslararası ölçekte geçerliliği olan Methodkit aracı aracılığıyla somut önerilere dönüştürüldü. "Mahalle hikayeleri" başlığı altında derlenen bireysel deneyimler, Gebze'nin gelecekteki kentsel mobilite ve kamusal alan stratejilerine yön verecek girdiler olarak nitelikli bir bilgi ve öneri havuzu oluşturdu. - KOCAELİ