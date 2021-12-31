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Gebze'de yılbaşı denetimleri yapıldı - Son Dakika

Gebze'de yılbaşı denetimleri yapıldı

31.12.2021 12:35
Gebze'de yılbaşı denetimleri yapıldı

Gebze'de yılbaşı gecesi öncesi içki satışı ve sunumu yapan iş yerleri denetlendi.

Gebze'de yılbaşı gecesi öncesi içki satışı ve sunumu yapan iş yerleri denetlendi.

Denetimler Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. 149 büfenin 16'sının İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunduğu, 38 büfede alkol satışı yapıldığı, 45 bakkalın 8'inin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunduğu, 11 bakkalda alkol satışı yapıldığı, belediye ruhsat kayıtlarında kayıtlı 54 büfe işyerinin terki ticaret ettiği, 8 içki sunumu yapan ruhsatlı içkili lokantanın ticari faaliyette bulunduğu tespit edildi.

Görevliler tarafından kaçak, sahte içki üretimi ve dağıtımının engellenmesi noktasında gerekli kontroller yapıldı. Denetimlerde ayrıca; hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, kullanılan ve tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, tüketime sunulan içkili mamullerin son tüketim tarihine uyulup uyulmadığı ve işyerlerinde ticari faaliyet gösterebilmesi için temin edilmesi gereken belgeler ekiplerce incelendi.

Mevzuata aykırı hareket eden işyerlerine yasal işlem başlatan ekipler, halkın güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet alabilmeleri için denetimlerin yılbaşı akşamı ve sonrasında titizlikle devam edeceği bilgisini verdi. - KOCAELİ

Gebze'de yılbaşı denetimleri yapıldı
Gebze'de yılbaşı denetimleri yapıldı

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Gebze Belediyesi, Hisarcık, Zabıta, Gebze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gebze'de yılbaşı denetimleri yapıldı - Son Dakika


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