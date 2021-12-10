Geciken kış baca ve davlumbaz temizliğini unutturdu - Son Dakika

Geciken kış baca ve davlumbaz temizliğini unutturdu

DENİZLİ Geciken kışının kendisini iyice hissettirdiği Denizli'de, soba ve ocakların yakılmaya başlamasıyla birlikte baca ve davlumbaz temizliğini yaptırmakta gecikenler esnafın yolunu tuttu.

Denizli'de havaların aniden soğumasıyla beraber vatandaşların ısınma ihtiyacı gecikmeli de olsa akıllara geldi. Soba kullanan vatandaşlar sobayı yakmaya başlarken, doğalgaz kullanan vatandaşların kaloriferleri de yanmaya başladı. Kış mevsiminin gelmesiyle kombi ve baca temizliği yaptırmak isteyen vatandaşlar, davlumbaz ve baca temizliği ve üretimini yapan dükkanlara akın ediyor. Özellikle soba kullanımının fazla olduğu Denizli'de, vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmeleri ve baca tutuşmalarının önüne geçmek için yılda bir kez de olsa baca temizliği yaptırması gerekiyor.

"Kış mevsimi geldiği için yoğunluk yüzde 50 arttı"

Denizli'de 48 yıldır davlumbaz ve baca sistemlerini yapan Burhan Bozkaya, havaların soğumasıyla vatandaşların daha çok talep gösterdiğini söyledi. Bozkaya havalandırma sistemlerinin de 4-5 kat fiyat artışı olduğuna dikkat çekti. Bozkaya, "48 yıldır bu işi severek yapıyorum. Daha da işimi sürdürmeye devam edeceğim. Vatandaşlar baca ve davlumbaz almak veya temizlettirmek için talep gösteriyor. Bizim işimiz havalandırma ve davlumbaz olduğu için herkes için önemli. Vatandaşalar soba ve boruya talep gösterdiği gibi havalandırma ve davlumbaza da rağbet ediyor. Sabah gelip akşam gidiyoruz. Vatandaşalar kış mevsimi geldiği için yoğunluk yüzde 50 arttı. Pandemi başladığından beri fiyatlar yüzde 400-500 yükseldi. Ürünlerdeki fiyat artışı ile ilgili böyle bir sıkıntımız var" dedi.

"Havalandırma sistemleri zehirlenmeleri önler"

Tüm konut ve işyerlerinde havalandırma sistemin olmasını gerektiğini anlatan Burhan Bozkaya, "Her evde havalandırma olması gerekiyor. Çünkü havalandırma sistemleri zehirlenmeleri önler. İşyerlerinde ve konutlarda olmasa olmazlardan bir tanesi davlumbaz ve baca temizliğidir. Temizlik veya sistem olmasa içerisi pis hava olur. Vatandaşalar havalandırma ve baca temizliğini yapsınlar. Altı ayda veya bir yılda bir baca ve davlumbaz temizliği yapılması çok önemli. Lokanta, kafe ve restoran gibi yerlerde davlumbaz ve havalandırma sistemi olmazsa ruhsat dahi vermezler. Bizim yaptığımız iş el işçiliğidir. Her işin bir zorluğu vardır. Şu anda yaşanan iş yoğunluğundan memnunuz. Vatandaşalar havalar soğumadan daha çok gelmeye başladı" diye konuştu.