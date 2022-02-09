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Ged Deresi Karataş Gölü'ne can suyu olacak - Son Dakika

Ged Deresi Karataş Gölü'ne can suyu olacak

09.02.2022 13:31

Ged Deresi Karataş Gölü'ne can suyu olacak Burdur'da köylüler tarafından başka gölete yönlendirilen Ged Deresi, göçmen kuşların uğrak noktası olan Karataş Gölü'nün kuruması üzerine tekrar göle akacak.

Ged Deresi Karataş Gölü'ne can suyu olacak

BURDUR - Burdur'da köylüler tarafından başka gölete yönlendirilen Ged Deresi, göçmen kuşların uğrak noktası olan Karataş Gölü'nün kuruması üzerine tekrar göle akacak.

Göçmen kuşların uğrak noktası olan Karataş Gölü, iklim değişikliği ve mevsimsel kuraklık sebebiyle geçtiğimiz yaz tamamen kurudu. Kuruyan göle tekrar su verilmesi için bölgede çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde daha önce gölü besleyen Ged Deresi'nin suyunun bölge halkı tarafında başka gölete yönlendirildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar ile artık Ged Deresi'nden gelen suyun bir kısmı gölete giderken, bir kısmı da Karataş Gölü'ne gidecek. Derenin suyunun nisan ayında daha da artarak Karataş Gölü için can suyu olması bekleniyor.

Ged Deresi Karataş Gölü'ne can suyu olacak
Ged Deresi Karataş Gölü'ne can suyu olacak
Ged Deresi Karataş Gölü'ne can suyu olacak

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Karataş, Burdur, Göçmen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ged Deresi Karataş Gölü'ne can suyu olacak - Son Dakika


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