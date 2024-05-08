Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, KYK Kız Yurdu'nda Hıdırellez kutlamalarına katıldı - Son Dakika
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Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, KYK Kız Yurdu'nda Hıdırellez kutlamalarına katıldı

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, KYK Kız Yurdu\'nda Hıdırellez kutlamalarına katıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Necdet Akel, KYK Kız Yurdu'nda Hıdırellez kutlamaları kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Akel, öğrencilerle sohbet ederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

08.05.2024 12:46  Güncelleme: 12:50
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Necdet Akel, KYK Kız Yurdu'nda Hıdırellez kutlamaları kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kredi Yurtlar Kurumu KYK Kız Yurdu'nda Hıdırellez kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'in katılımı ile renkli ve neşeli bir atmosferde gerçekleşti.

Öğrencilerle samimi bir şekilde sohbet eden Başkan Akel konuşmasında, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Hıdırellez'in toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Öğrenciler ise Başkan Akel'in ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, kendilerini önemsediği için teşekkür ettiler.

Etkinlikte Gediz Belediyesi tarafından öğrencilere lokma ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, KYK Kız Yurdu'nda Hıdırellez kutlamalarına katıldı - Son Dakika

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