Gediz'de Bilim Şenliği: Öğrencilerden İlgi Çekici Projeler - Son Dakika
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Gediz'de Bilim Şenliği: Öğrencilerden İlgi Çekici Projeler

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen bilim şenliğinde, öğrenciler 'Bu düğümü çözelim' temasıyla eğlenceli projeler sergiledi. Psikolojik Danışman Fatih Şengel, vardiyalı çalışma sisteminin aile içindeki etkilerini anlattı.

16.05.2025 16:07
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Gediz'de öğrencilerden ilgi çekici projeler, vardiyalı çalışmanın aile içi etkileri araştırıldı

Öğrenciler, "Bu düğümü çözelim" temasıyla Başkan Akel ve Milli Eğitim Müdürü İçel'i iplerle bağladı, ardından, düğümlerden kurtulmanın yollarını uygulamalı olarak göstererek katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, eğitim-öğretim sezonunun sonuna yaklaşılırken okullarda düzenlenen bilim şenlikleri büyük ilgi görüyor. Öğretmen ve öğrencilerin yıl boyunca gerçekleştirdikleri akademik ve bilimsel çalışmalar, bu şenliklerde görücüye çıkıyor. Öğrencilerin birbirinden değerli projeleri, zaman zaman eğlenceli anlara da sahne oluyor.

Bu kapsamda, Gediz Mustafa Necib Alayeli Anadolu Lisesi (MNA)'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuar, 18 farklı projeye ev sahipliği yaparken, Psikolojik Danışman Fatih Şengel'in "Ebeveynlerin Çalışma Hayatının Aile İçi Etkileşime Etkisi" konulu çalışması büyük dikkat çekti. Bilim şenliğinde dikkat çeken bir diğer etkinlik ise topoloji konulu matematik projesi oldu. Öğrenciler, "Bu düğümü çözelim" temasıyla Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel'i iplerle bağladı. Ardından, düğümlerden kurtulmanın yollarını uygulamalı olarak göstererek katılımcılara eğlenceli anlar yaşattılar.

MNA Psikolojik Danışmanı Fatih Şengel, projesiyle ebeveynlerin çalışma hayatının aile içi etkileşim üzerindeki sonuçlarını ele aldı. Vardiyalı çalışma sisteminin aile içi çatışmalara ve çocuklarda özgüven eksikliğine neden olabileceğini belirten Şengel, yapılan anketler sonucunda bu durumun çocuklarda duygusal boşluk, yalnızlık ve kararsızlık gibi sorunlara yol açabildiğini ifade etti. Projesinde bu durumu çeşitli görsellerle somutlaştıran Şengel, vardiyalı çalışan ebeveynlerin çocuklarının daha fazla televizyon ve teknolojik aletlere yönelebildiğini, beslenme alışkanlıklarının değişebildiğini ve aile içinde rol karmaşası yaşanabileceğini vurguladı.

Şengel, vardiyalı çalışma sistemi olan işletmelere daha esnek çalışma düzenlemeleri sunmaları, kreş ve kütüphane gibi konularda ailelere destek olmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, ailelere psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulmasının önemini dile getirdi. Proje kapsamında 82 vardiyalı çalışan aileyle yapılan araştırmanın sonuçları da fuarda paylaşıldı.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel, şube müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bilim fuarı, hazırlanan projelerle büyük beğeni topladı ve yarın akşama kadar okul bahçesinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Topoloji, matematiğin şekillerin veya uzayların bükülme, gerilme, burkulma gibi deformasyonlara karşı değişmeyen özelliklerini inceleyen bir dalıdır. Halk arasında "lastik çarşaf geometrisi" olarak da bilinir. Topolojide temel amaç, nesnelerin temel yapısal özelliklerini, örneğin kaç tane deliği olduğu veya kaç parçadan oluştuğu gibi niteliklerini koruyarak yapılan sürekli deformasyonlar altında nelerin değişmediğini anlamaktır. Topoloji, günlük hayatta karşılaştığımız birçok olayın matematiksel modellemesinde kullanılır. Örneğin, kabloların karışması, düğümlerin çözülmesi, harita çizimi gibi problemler topolojik yaklaşımlarla ele alınabilir. Gediz'deki bilim şenliğinde sergilenen topoloji projesi de, bu ilginç matematiksel alanın öğrencilere eğlenceli bir şekilde tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz'de Bilim Şenliği: Öğrencilerden İlgi Çekici Projeler - Son Dakika

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