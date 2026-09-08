Gediz\'de canlı hayvan pazarı Cuma\'dan Pazartesi\'ye alındı, ilk kurulum 7 Eylül\'de

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ilçe ekonomisi ve hayvancılık sektörü açısından önemli bir yere sahip olan Canlı Hayvan Pazarı'nın hizmet gününde düzenlemeye gidildi. Gediz Belediyesi tarafından yapılan resmi duyuruyla, pazarın kurulduğu günün değiştirildiği bildirildi.

Gediz Belediyesi bünyesinde uzun süredir Cuma günleri kurularak bölgedeki besici, üretici ve tüccarları bir araya getiren Canlı Hayvan Pazarı, alınan yeni karar doğrultusunda haftanın ilk gününe çekildi.

Yapılan açıklamada, Gediz Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın 7 Eylül 2026 Pazartesi tarihinden itibaren her hafta Pazartesi günleri hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi. Belediye yetkilileri, üreticilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına planlamalarını yeni gün düzenlemesine göre yapmaları konusunda uyarıda bulundu.