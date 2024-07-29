Gediz'de 'En laezzetli keçi peyniri' yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Gediz'de 'En laezzetli keçi peyniri' yarışması düzenlendi

Gediz\'de \'En laezzetli keçi peyniri\' yarışması düzenlendi

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada keçi peyniri üreticileri bir araya geldi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

29.07.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 'En laezzetli keçi peyniri' yarışması düzenlendi.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, fuar etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmada üreticiler evlerinde yaptıkları keçi peynirlerini Belediye Başkanı Necdet Akel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Aslan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk jüriliğini yaptığı komisyona sundu. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda Sedef Karakoyun birinci, Halil Karakoyun ikinci, Mehmet Yücel ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Program yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Gediz, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gediz'de 'En laezzetli keçi peyniri' yarışması düzenlendi - Son Dakika

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