Gediz\'de engelli bireyler için yeniden tasarlanan engelsiz yaşam merkezi açıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, sosyal yaşama katılımını artırmak ve ailelerine nefes aldıracak güvenli bir liman sunmak amacıyla yapımı tamamlanan Gediz Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, düzenlenen resmi törenle hizmete girdi. Daha önce belediye başkanlık makamı ek binası olarak kullanılan "Gediz Evi"nin özel bir restorasyonla tamamen engelsiz bir alana dönüştürülmesiyle hayata geçen merkez, ilçede büyük bir memnuniyetle karşılandı. İlçe protokolünün ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde duygusal anlar yaşanırken, merkezin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görkemli açılış törenine; İlçe Emniyet Müdürü İlhan Sarıca, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Genç, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk ve çok sayıda ilçe protokol üyesi katıldı. İlçe Müftüsü Sebahattin Turan tarafından gerçekleştirilen açılış duasının ardından, kurdele kesimiyle merkez kapılarını özel gereksinimli bireylere açtı. Törenin en anlamlı anlarından biri ise engelsiz çocuk annelerinin Belediye Başkanı Necdet Akel'e desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etmesi oldu. Protokol üyeleri açılışın ardından merkezi dolaşarak özel çocuklarla yakından ilgilendi.

Törende ilk olarak söz alan Gediz Belediyesi bünyesinde görev yapan Psikolog Emine Sayımoğlu, merkezin işlevsel yapısına ve sunacağı hizmetlere dikkat çekti. Sayımoğlu, merkezin özel gereksinimli bireylerin eğitim, sosyal gelişim, sportif faaliyetler ve psikolojik destek alanlarında profesyonel hizmet alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olacağını vurguladı. Bu merkezin sosyal devlet anlayışının ve yerel yönetimlerin kapsayıcı hizmet yaklaşımının çok güzel bir örneği olduğunu belirten Sayımoğlu, merkezde görev yapacak alanında uzman kadro ile her bireyin toplumsal yaşama eşit, adil ve onurlu katılımını hedeflediklerini ifade etti.

Açılış konuşmasında binanın anlamlı dönüşüm hikayesini paylaşan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, kararı özel gereksinimli ailelerle istişare ederek aldıklarını belirtti. Makam hizmetine ayrılan mevcut binayı restore ederek arkasına oyun alanları eklediklerini dile getiren Başkan Akel, "Malumunuz burası Gediz Evi adı altında başkanlık makamına hizmet eden bir binaydı. Biz kısa bir süre önce çalışanlarımızla, özel gereksinimli ailelerimizle istişare ettik ve burayı bir engelsiz yaşam alanı haline getirdik. Burası öncelikle özel gereksinimli çocuklarımız için nitelikli bir etkinlik alanı. Burada gerekli akademik eğitimlerini aldıkları, sportif faaliyetlerin yapılabildiği ve akranlarıyla kaliteli zaman geçirebilecekleri bir ortam amaçladık. Diğer taraftan en büyük gayelerimizden biri de ailelerimize destek olmaktı. Annelerimiz, babalarımız özel işleri olduğunda, hastane veya resmi kurumlardaki işlerini halletmek istediklerinde evlatlarını güvenle, gözleri arkada kalmadan bu alana bırakabilecekler. Aslında çok da abartılacak bir şey yapmadık, sadece mevcut bir binayı asıl sahiplerine, çocuklarımıza teslim ettik. Alanında uzman olan arkadaşlarımızla çok güçlü bir eğitim kadrosu oluşturduk. Merkezimizin özel çocuklarımıza, fedakar ailelerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Engelli ve otizmli çocukların velileri adına kürsüye çıkan Sema Çeliköz ise aileler için en kıymetli şeyin çocuklarının anlaşılması, kabul görmesi ve güvenli bir ortamda bulunması olduğunu belirtti. Çeliköz, "Burası sadece dört duvardan oluşan bir tesis değil; çocuklarımızın gelişeceği, yeni beceriler kazanacağı, sosyalleşeceği ve kendilerini değerli hissedecekleri sıcacık bir yuva olacaktır. Aynı zamanda biz aileler için bu zorlu yolculukta yalnız olmadığımızı hissettiren çok büyük bir güç ve destek olacaktır. Bugün burada çocuklarımız adına duyduğumuz mutluluğu tarif etmek gerçekten çok zor. Çünkü bizler için dünyadaki en büyük mutluluk, evlatlarımızın yüzündeki bir tebessümdür. Projenin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye personeline ve destek veren kurumlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bu merkezin uzun yıllar boyunca yüzlerce çocuğumuzun hayatına dokunmasını ve ilçemizde engelsiz yaşam anlayışını güçlendirmesini diliyorum. Ayrıca yere göğe sığdıramadığımız, apartmanlara sığdıramadığımız çocuklarımızı bu güzel yuvaya sığdırdığınız ve onlara kucak açtığınız için Belediye Başkanımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA