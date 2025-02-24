Gediz\'de Modern Kur\'an Kursu Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 80 yatak kapasiteli, 5 katlı ve modern bir şekilde inşa edilecek olan A Grubu Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu binasının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, ilçe protokolü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kur'an kursunun önemine vurgu yaparak, "Bugün, Kur'an'ın hadimlerini yetiştirecek önemli bir eserin temelini atmanın sevincini yaşıyoruz. Bu tür hayır işlerine yapılacak katkılar, ahiret azığımız olacak inşallah. Kursumuzun inşasında emeği geçen herkese ve katkı sunan hayırseverlere teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul eylesin" dedi.

Tören, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın duası ve temel atma işleminin gerçekleştirilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA