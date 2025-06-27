Gediz\'de Öğrencilere Karne Hediyesi: Ücretsiz Aquapark Keyfi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Akel, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesi ve öğrencilerin yaz tatiline girmesiyle birlikte Ilıca Termal Tatil Köyü'nde bulunan aquaparklara iki gün boyunca ücretsiz giriş imkanı sağladı.

Başkan Akel'in bu jesti sayesinde, Gedizli öğrenciler iki gün boyunca Ilıca Termal Tatil Köyü'ndeki su oyunları merkezinde doyasıya eğlenme ve sıcak yaz günlerinde serinleme fırsatı buldu. Aquaparklar, bu özel hediye sayesinde adeta dolup taştı. Öğrenciler, Başkan Akel'e bu düşünceli hediyeden dolayı teşekkürlerini iletti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerini istediklerini belirtti. Başkan Akel, "Gediz'imizin geleceği olan sevgili öğrencilerimizin, yoğun ve yorucu bir eğitim-öğretim yılının ardından güzel bir tatil geçirmeleri ve stres atmaları bizim için çok önemli. Onların eğlenmesi ve dinlenmesi adına böyle bir karne hediyesi düşündük. Ilıca Termal Tatil Köyü'ndeki aquaparklarımızın kapılarını iki gün boyunca ücretsiz olarak öğrencilerimize açtık. Gördüğüm kadarıyla öğrencilerimiz bu imkandan faydalanarak doyasıya eğlendiler. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyor, önümüzdeki eğitim-öğretim yılına daha dinç ve motive bir şekilde başlamalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA