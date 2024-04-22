Gediz\'den 33 Vatandaş Şevval Umresi İçin Yola Çıktı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Müftülük organizasyonu ile "Şevval umresini" yerine getirecek 33 vatandaş için uğurlama töreni düzenlendi.

Ulu Camii avlusunda düzenlenen uğurlama törenine Belediye Başkanı Necdet Akel, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, din görevlileri, umre yolcusu 33 vatandaş ve yakınları katıldı. Düzenlenen merasimde din görevlileri Kur'an-ı Kerim tilaveti, telbiye, salavat ve ilahiler okudular. İlçe Müftüsü Sebahattin Turan'ın yapmış olduğu dua sonrası umreye gidecek vatandaşlar yolcu edildi.

Umre töreninde bir konuşma yapan Müftü Turan, "Gediz'den 33 kardeşimizi Başkanlığımızın umre organizasyonu ile Şevval umresini eda etmek üzere kutsal topraklara yolcu ediyoruz. Bu grubumuz özel bir grup oldu. Hafızlığını ikmal eden öğrencilerimizi hayırseverlerin katkılarıyla umreye gönderiyoruz. Hafızlarımızın umre yolculuğu inşallah diğer öğrencilerimize de teşvik olacak. Hafızlarımıza kurs öğreticilerimiz ve din görevlilerimiz rehberlik edecek" dedi. - KÜTAHYA