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Gediz'in renkli siması koronadan hayatını kaybetti - Son Dakika

Gediz'in renkli siması koronadan hayatını kaybetti

22.12.2021 16:08
Gediz'in renkli siması koronadan hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz Uluoymak Bir Eylül Spor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz Uluoymak Bir Eylül Spor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce rahatsızlanan tüm Gedizlilerin gönlünde taht kuran, sevgisini kazanan ve geçtiğimiz dönemde Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon yöneticiliği de yapan Ertürk, geçtiğimiz hafta korona nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

Yaklaşık 1 haftadır hastanede tedavi gören Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Ertürk bugün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gediz ve çevre ilçelerde oldukça sevilen, Amatör spora yıllarını veren, Gediz gençliğine ve spora yatırım isteyen, önem veren ve düşüncelerini rahatça söyleyebilen Muhittin Ertürk'ün vefatı büyük üzüntüye sebep oldu. 56 yaşında hayatını kaybeden Ertürk'ün cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gediz Mezarlığı'na defnedilecek. - KÜTAHYA

Gediz'in renkli siması koronadan hayatını kaybetti
Gediz'in renkli siması koronadan hayatını kaybetti

Kütahya, Eylül, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gediz'in renkli siması koronadan hayatını kaybetti - Son Dakika


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