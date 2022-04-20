Gediz Sağlık Hizmetleri MYO'da "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" etkinliği - Son Dakika

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi çerçevesinde sokak hayvanları için "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" etkinliği düzenledi.

Öğrenciler sokak hayvanlarını besledikten sonra Gediz Belediyesi, Adalet Sarayı, Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe İtfaiye Müdürlüğü, Gediz'deki eczaneler ve esnafı ziyaret ederek etkinlikleri hakkında bilgi verdiler.

SHMYO öğrencileri ziyaretler sırasında kendi hazırladıkları mama poşetlerini adı geçen kurumlardaki personele ve yerel esnafa dağıttılar.

Öğrencilerin etkinliği ve ziyaretlerinden memnun kalan kurum personeli ve esnaf duyarlı davranışları nedeniyle öğrencileri tebrik etti. - KÜTAHYA