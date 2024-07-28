Gediz Tarhana Festivali 30 Temmuz\'a kadar uzatıldı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 20.'si düzenlenen Gediz Tarhana Festivali, 30 Temmuz tarihine kadar uzatıldı.

Gediz Belediyesi, 21-28 Temmuz tarihleri arasında bu yıl 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali'nin 30 Temmuz Salı gününe kadar uzatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, "Vatandaşlarımızın yoğun katılımı ve talebi üzerine Geleneksel Gediz Tarhana Festivalimizi uzatma kararı aldık. Festivalimizin ilk gününden itibaren vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla devam eden festivalimizin bitiş süresini uzatma kararı almış bulunmaktayız. Her gece konserlerimiz, etkinliklerimiz ve değerli tanıtımlara ev sahipliği yapan festivalimizde yer alan tüm esnaflarımıza ve emeği geçen tüm personelimize sonsuz teşekkürler. Festival dolu günlerimize tam gaz devam" dedi. - KÜTAHYA