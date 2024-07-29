Gediz Tarhana Festivali'nde 12 çocuk sünnet edildi - Son Dakika
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Gediz Tarhana Festivali'nde 12 çocuk sünnet edildi

Gediz Tarhana Festivali\'nde 12 çocuk sünnet edildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri kapsamında 12 çocuk toplu sünnet edildi. Sünnet şölenine katılanlar, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

29.07.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 20'inci Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde 12 çocuk sünnet ettirildi

Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediye Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen toplu sünnet şölenine kayıt süresince bu yıl 12 çocuk sünnet olmak için müracaat etti. Gediz Devlet Hastanesi Üroloji Doktoru Nurullah Karapazar tarafından sünnet edilen çocuklar kıyafetlerini giyerek aileleriyle birlikte Park Orman Kafe'ye geldi. Programın olacağı alanda bir konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, "Öncelikle Gediz Tarhana Festivali ve Tarım fuarı kapsamında düzenlenen sünnet şölenine katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Sünnet geleneği bizim bir örfümüz adetimiz. Bu kapsamda sünnet olan çocuklarımıza ve ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah rabbim Mürvetlerini de göstermelerini nasip eyler. Bu organizasyonda emeği geçen kaymakamımıza, kaymakamlık çalışanlarımıza, Gediz belediyemize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Sünnet şöleni ve çocuk şenliğinde gönüllerince eğlenen çocuklar ve yakınları daha sonra düzenlenen sünnet konvoyuna katıldı. Konvoyun ardından Mevlid-i Şerif okunarak, sünnet olan çocuklara ve protokol üyeleri tarafından takı töreni düzenlendi.

Toplu hatıra fotoğrafının ardından yemek ikramı ile birlikte program sona erdi. Törene; Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, MHP İlçe Başkanı Fatih Aydın, Gediz Belediye Başkan Yardımcıları Bayram Sarı, Mehmet Paksoy, İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Secaattin Aktay, Gediz protokolü, belediye meclis üyeleri, ilçe daire amirleri, ve sünnet ettirilen çocukların aileler katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Tarhana Festivali'nde 12 çocuk sünnet edildi - Son Dakika

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