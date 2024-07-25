Gediz Tarhana Festivali'nde En Lezzetli Tarhana Pişirme Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Gediz Tarhana Festivali'nde En Lezzetli Tarhana Pişirme Yarışması Düzenlendi

Gediz Tarhana Festivali\'nde En Lezzetli Tarhana Pişirme Yarışması Düzenlendi

Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'En Lezzetli Tarhana Pişirme Yarışması'nda Elmas Ünalan birinci oldu. Yarışmada tarhanaların kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliği gibi kriterlere bakılarak puanlama yapıldı.

25.07.2024 12:10  Güncelleme: 12:11
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Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri kapsamında 'En Lezzetli Tarhana Pişirme Yarışması' düzenlendi.

10 yarışmacının katılımı ile yapılan yarışmada, katılımcılar tarhanalarını en güzel şekilde jüri üyelerine sunmanın telaşıyla güzel anlar geçirdiler. Jüri üyeleri tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliği gibi kriterlere bakarak puanlama yaptı. Yarışma sonunda Elmas Ünalan 2024 yılı Tarhana Pişirme Yarışması birincisi olurken, Ayşe Bilgili ikinci, Ayşe Baş ise üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini vermek üzere protokol üyeleri tarafından birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 2 bin TL ödülleri takdim edilerek, yarışmaya giren tüm yarışmacılara teşekkür edildi.

Gediz Belediyesince düzenlenen yarışmaya; Kütahya Valisi Musa Işın, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Şaphane Kaymakamı İsmail Karakoç, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, MHP İlçe Başkanı Fatih Aydın, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, Eskigediz Belediye Başkanı Mustafa Kemal Arslan, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Daire Amirleri, Jüri üyeleri Ahmet Çam, Arife Azmanoğlu, Umahan Keskin, Mehmet Kocabaş, Ayşe Yıldız, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Gediz, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gediz Tarhana Festivali'nde En Lezzetli Tarhana Pişirme Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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