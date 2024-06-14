Geleceğin bilim insanları bu atölyelerde yetişiyor - Son Dakika
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Geleceğin bilim insanları bu atölyelerde yetişiyor

Geleceğin bilim insanları bu atölyelerde yetişiyor Kodlama-yazılım, robotik, 3 boyutlu tasarım, model uçak-drone, yabancı dil, zeka oyunları, müzik, resim, seramik, ahşap, drama, astroSTEM, kayıt stüdyosu olmak üzere toplam 13 atölyeden oluşan Bayburt Tasarım Beceri Merkezinde, geleceğin...

14.06.2024 09:28
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Geleceğin bilim insanları bu atölyelerde yetişiyor

BAYBURT - Kodlama-yazılım, robotik, 3 boyutlu tasarım, model uçak-drone, yabancı dil, zeka oyunları, müzik, resim, seramik, ahşap, drama, astroSTEM, kayıt stüdyosu olmak üzere toplam 13 atölyeden oluşan Bayburt Tasarım Beceri Merkezinde, geleceğin bilim insanları, yetenekleri yetiştiriliyor. Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçen merkezde, her yaş grubundan ve sınıf düzeyinden öğrenciler atölyelerde çalışmalar yapıyorlar.

Farklı atölye çalışmaları ile öğrenciler eğlenerek öğrenirken, yeteneklerini de geliştiriyorlar. Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ağırlayan merkezde, öğrencilere alanında uzman eğitimciler tarafından kurslar, eğitimler veriliyor. İçerisinde kitap kafenin de bulunduğu merkezde, öğrenciler kitap okuma saatleri gerçekleştirmenin yanında, sessiz, sakin ortamda günün yorgunluğunu atabiliyorlar.

Drama, zeka oyunları atölyelerinde öğrenciler yaratıcı etkinliklerle keyifli saatler geçirirken, bir taraftan robotik, kodlama, astroSTEM, model uçak atölyeleriyle de havacılık alanında önemli bilgiler edinerek, geleceğe yönelik çalışmalar yapıyorlar.

Tasarım Beceri Merkezini gezen Şehit Nevzat Kaya İlkokulu öğrencileri, atölye çalışmalarına katılarak, farklı deneyim yaşadılar. 12 atölyeyi de gezerek, inceleme fırsatı bulan öğrenciler drama etkinliğine, zeka oyunlarına katılarak, sivil havacılıkta kullanılan uçaklar için ahşap atölyesinde kanat zımparaladılar.

Atölye çalışmalarına katılan Yusuf Talha Kocabey isimli öğrenci, yapılan etkinliklerle keyifli bir gün geçirdiğini söyledi. Neslihan Coşkun isimli bir diğer öğrenci de böylesi atölyelerin her yerde bulunması gerektiğini belirterek, atölye çalışmalarıyla öğrencilerin eğlenerek öğrendiğini, yeteneklerinin farkına vardığına vurguladı.

Tasarım Beceri Merkezi koordinatörü Gülizar Akagündüz teknolojiyi günlük hayatın bir parçası haline getirmek ve üretime dönüştürmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Bilim, sanat, kültür ve yaşam becerileri odaklı merkezimizde toplam 13 atölyemiz bulunuyor. Dijital teknoloji çağında yenilikçilik gerektiren nitelikli insan gücüne ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Bizler de bu anlayışla hareket ederek gençlerimizin, çocuklarımızın bilişsel, duyuşsal, zihinsel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitimler vermekteyiz, kurslar düzenlemekteyiz. Yeni dünya düzeninde eleştirel düşünme, sorgulama, problem çözme takım çalışması önemli olduğundan bizler de öğrencilerimizle birlikte burada eğlenerek, keyifli bir şekilde çalışmalar yürütmekteyiz. Teknolojiyi günlük hayatın bir parçası haline getirmek ve üretime dönüştürmek amaçlarımız arasında. Kısacası geleceğin yetenekleri, mucitleri, bilim insanları burada yetişiyor diyebiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

Bayburt, Yazılım, Yerel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geleceğin bilim insanları bu atölyelerde yetişiyor - Son Dakika

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