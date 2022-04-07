'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı - Son Dakika

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması kapsamında 9 yıldır düzenlediği Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve Kalem İşi eserlerin kabul edildiği "Geleceğin Ustaları" yarışması için başvurular başladı.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve Kalem İşi eserlerin yer alacağı "Geleceğin Ustaları" yarışması için başvurular başladı. 2022 Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması adı altında gerçekleşen "Geleceğin Ustaları" yarışması için son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak belirlendi. Yarışmaya katılacak eserler, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki ilgili birime teslim ediliyor.

Geleceğin ustaları hünerlerini konuşturacak

Geleneksel sanatlarımızın gelişimine katkı sağlamak için Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve Kalem İşi olmak üzere 5 farklı branşa düzenlenen Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması, yine 5 farklı branştan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Yarışmaya bu alanda amatör veya profesyonel olarak faaliyet gösteren tüm sanatçılar ile sanat öğrencileri sadece seçeceği bir adet eserle katılabiliyor. Aynı zamanda başvuru için herhangi bir yaş ve eğitim seviyesi sınırlaması bulunmuyor. Yarışmanın şartnamesi ile ilgili detaylı bilgilere geleceginustalari.ist adresinden ulaşılabilmek mümkün.

Dereceye girenlere para ödülü

5 Kasım 2022 Cumartesi günü Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi tarafından düzenlenecek bir törenle dereceye girenlerin duyurulacağı yarışmanın birincisine 30 bin TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne ise 15 bin TL para ödülü verilirken, teşvik olarak da 20 bin TL'lik para ödülü dağıtılacak. - İSTANBUL