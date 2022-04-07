'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı - Son Dakika
Üye Girişi

'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı

07.04.2022 19:26
'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması kapsamında 9 yıldır düzenlediği Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve Kalem İşi eserlerin kabul edildiği "Geleceğin Ustaları" yarışması için başvurular başladı.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması kapsamında 9 yıldır düzenlediği Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve Kalem İşi eserlerin kabul edildiği "Geleceğin Ustaları" yarışması için başvurular başladı.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve Kalem İşi eserlerin yer alacağı "Geleceğin Ustaları" yarışması için başvurular başladı. 2022 Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması adı altında gerçekleşen "Geleceğin Ustaları" yarışması için son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak belirlendi. Yarışmaya katılacak eserler, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki ilgili birime teslim ediliyor.

Geleceğin ustaları hünerlerini konuşturacak

Geleneksel sanatlarımızın gelişimine katkı sağlamak için Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve Kalem İşi olmak üzere 5 farklı branşa düzenlenen Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması, yine 5 farklı branştan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Yarışmaya bu alanda amatör veya profesyonel olarak faaliyet gösteren tüm sanatçılar ile sanat öğrencileri sadece seçeceği bir adet eserle katılabiliyor. Aynı zamanda başvuru için herhangi bir yaş ve eğitim seviyesi sınırlaması bulunmuyor. Yarışmanın şartnamesi ile ilgili detaylı bilgilere geleceginustalari.ist adresinden ulaşılabilmek mümkün.

Dereceye girenlere para ödülü

5 Kasım 2022 Cumartesi günü Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi tarafından düzenlenecek bir törenle dereceye girenlerin duyurulacağı yarışmanın birincisine 30 bin TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne ise 15 bin TL para ödülü verilirken, teşvik olarak da 20 bin TL'lik para ödülü dağıtılacak. - İSTANBUL

'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı
'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı

YORUMLAR
500
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi 'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı 'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı

Türk Lirası, Zeytinburnu, Eylül, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:10 BM, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
19:09 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu!
18:55 MHK'nin derbiye Atilla Karaoğlan'ı ataması şaşkınlık yarattı!
18:12 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir
18:11 18 yaşındaki Suriye uyruklu Yasemin, elleri bağlanıp boğazı kesilerek öldürüldü
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:36 Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı!
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
17:21 Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 19:35:02. #1.12#
SON DAKİKA: 'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement