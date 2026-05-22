Gelecek Partisi'nden Mutlak Butlan Tepkisi
Gelecek Partisi'nden Mutlak Butlan Tepkisi

22.05.2026 13:31
Gafur Yıldız, mutlak butlan kararının siyasete müdahale olduğunu ve demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Gelecek Partisi Aksaray İl Başkanı Gafur Yıldız, mutlak butlan kararına tepki göstererek, "Türkiye'de yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir; bu tamamen siyaseti dizayn etme çabasıdır ve herkes tarafından görülmektedir" dedi.

Yıldız, CHP için verilen mutlak butlan kararına ilişkin açıklama yaparak, kararın ülke genelinde ciddi kaos ve güvensizlik ortamı oluşturduğunu söyledi.

Mevcut tablonun parti kimliklerinin ötesinde, herkesin demokrasi sürecinin sağlıklı işleyişine odaklanması gerektiğini vurgulayan Yıldız, partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "siyasi ahlak yasası" çağrısını hatırlatarak, bu düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin artık zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

"BU KARAR HUKUKTAN ÇOK SİYASETE MÜDAHALE NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Mutlak butlan kararının zamanlaması ve işleyişinin tartışmalı olduğuna dikkati çeken Yıldız, bunun hukuki bir süreçten ziyade siyasete yön verme çabası olarak görüldüğünü belirterek, "Bu durum açık ve nettir. Türkiye'de yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir; bu tamamen siyaseti dizayn etme çabasıdır ve herkes tarafından görülmektedir" dedi.

A Partisi, B Partisi ayrımı yapılmaksızın herkesin demokrasiye sahip çıkması gerektiğini söyleyen Yıldız, YSK'nın tam yetkili bir kurum olduğunu hatırlatarak, alınan kararların yok sayılmasının ileride yapılacak seçim ve kongrelerin meşruiyetine gölge düşüreceğini ifade etti.

"SİYASET AHLAK ÜZERİNE YENİDEN YAPILANDIRILMALI"

Siyasi ahlakın yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, Türkiye'nin içinde bulunduğu sürecin tesadüf olmadığını, sistemli bir şekilde siyasete müdahale edildiğini savundu.

Açıklamasının sonunda Yıldız, tüm siyasi aktörleri demokrasiye sahip çıkmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

